BMW обучила искусственный интеллект следить за состоянием машин

«До сих пор клиент должен был сам обращаться к своему дилеру BMW – теперь BMW активно обращается к клиенту. Требования к дилерскому обслуживанию, содержащиеся в портфолио, постоянно расширяются и, где это имеет смысл, дополняются преимуществами, предоставляемыми широкой областью искусственного интеллекта», — отмечается в сообщении компании.