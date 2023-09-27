Минивэн Hyundai H-1 стал богаче перед отставкой

Таиландское подразделение Хёндэ запустило в продажу «прощальную» версию рамного MPV. Модель предложена с прежним дизелем.

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Два года назад компания Hyundai представила семейство Staria — «легковые» фургон и минивэн с «космическим» дизайном. На мировом рынке эти машины вытеснили из гаммы марки рамную модель Hyundai H-1 (она же Starex или Grand Starex). А вот в Таиланде прежний MPV задержался, правда, в последнее время он там был доступен в единственной комплектации Elite NS. Теперь же с H-1 прощается и таиландское отделение, причем «их» вэн перед отставкой получил особую версию под названием Elite FE: последние две буквы расшифровываются как Final Edition.

Hyundai

Hyundai

«Финальное» исполнение отличилось расширенным списком оборудования: минивэну вернули мультимедийную систему (в версии Elite NS была «магнитола»), при этом Hyundai H-1 отрядили довольно крупный тачскрин – диагональю 9 дюймов. Как и прежде, в арсенале модели также значатся светодиодные ходовые огни, 16-дюймовые колеса, климат-контроль, задний парктроник, система стабилизации и круиз-контроль. В Таиланде Hyundai H-1 сейчас бывает исключительно с 11-местным салоном.

Hyundai H-1 версия Elite NS

Hyundai H-1 версия Elite NS

Технику реформы не затронули: минивэн оснащен дизелем 2.5 мощностью 175 л.с. (441 Нм), который сочетается с пятиступенчатым автоматом. Привод только задний (в других странах у модели были полноприводные версии).