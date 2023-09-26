Everrati представил специальный электроджип для владельцев яхт

Компания Everrati, в сотрудничестве с дизайнерами суперяхт Bannenberg & Rowell и Edmiston, представили Shore Tender — электроджип-тендер на платформе Land Rover, который можно держать прямо на яхте. ОБ этом сообщает Electric Cars Report.

© Everrati

Как рассказали в самой Everrati, электроджип поможет владельцам яхт иметь возможность путешествовать по суше в любом пункте назначения, где они решили пришвартоваться. Автомобиль был разработан с учётом хранения на судне, а также рядом уникальных функций, «обеспечивающих путешествия по берегу в беспрецедентном стиле, комфорте и экологической ответственности».

Shore Tender получил изготовленную на заказ электрическую трансмиссию, высокий запас хода и возможность быстрой подзарядки переменным и постоянным током. Кроме того, салон автомобиля оснащён охладителем для шампанского, отсеком для полотенец и тентом из парусины. Отмечается, что окраску Shore Tender можно подобрать под цвет яхты, а на внутренних сумках вышивается название судна. При этом для покупателей доступно особое предложение по покупке сразу двух электрокаров, чтобы «разделить в паре приключенческий опыт вождения двух автомобилей Shore Tender».