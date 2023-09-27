Германия на пороге электротопливного перехода
Германии разрешат производить машины с ДВС после 2035 года, но только работающие на электротопливе. По данным Bloomberg, Берлину удалось внести исключения в экологические правила ЕС, но с одной оговоркой — топливо должно быть на 100% углеродно нейтральным. Каково будущее европейских автогигантов?
European Green Dea — «Зеленый пакт Европы» — все больше тревожит европейских автопроизводителей. Весной ключевой законопроект пакета, подразумевающий полный запрет на продажу загрязняющих окружающую среду автомобилей на территории ЕС к 2035 году, был в последний момент заблокирован Германией. Берлин потребовал признать экологически чистыми не только полностью электрические авто, но и автомобили с ДВС, работающие на electrofuel, или e-fuel, то есть электротопливе. И, как пишут Bloomberg и другие СМИ, протолкнуть поправки удалось.
Что вообще такое электротопливо? Объясняет автоэксперт Артем Бобцов:
«Так называемое e-fuel — это собирательное название экологически безвредного топлива. Это может быть что угодно. Это может быть и электротяга — электричество. Это может быть и водород, и биоэтанол, который, например, активно используется в Скандинавии, так называемый E80, E85. Это может быть на самом деле и бензин, и дизель, но с помощью специальных присадок и изменений технологий производства и использования в автомобиле его использование не наносит вреда природе. В теории создатели этого термина e-fuel — E-топлива — и такое тоже используют. Поэтому это может быть что угодно. Это собирательная инициатива, которая преследует своей целью сделать карбоновый след, выбросы от производства того или иного автомобиля или использования того или иного топлива нулевыми к 2035 году».
Как указывает Reuters, в данном случае речь идет именно о жидких видах электротоплива, на котором должны будут ездить будущие ДВС-модели Volkswagen и других европейских автобрендов. Более того, топливо должно быть стопроцентным, то есть произведенным с нулевым или полностью компенсированным углеродным следом. Сейчас в отдельных юрисдикциях ЕС этот термин можно применять для топлива с 70% компенсации экологического ущерба, новый же законопроект поднимает планку до максимума.
Зачем это Берлину? Комментирует ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров:
«Я так понимаю, что это лазейка для того, чтобы все-таки полностью не останавливать производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Потому что у Германии — как раз она главный интересант — огромное количество таких автомобилей, которые она выпускает не только для европейского рынка, но и для мирового. Поэтому для нее это очень большие потери. Это некий вариант дополнения к чистым электромобилям — еще и автомобили с традиционной силовой установкой, где используется электронное топливо. Это как сейчас, например, многие автомобили используют биодизель, то есть дизель, полученный из сои, из проса. Он считается экологичным, поскольку не из нефтепродуктов, а из биосырья».
Отдельно европейским автобрендам и регуляторам предстоит придумать, как отличить электротопливо от обычного. По данным Reuters, Брюссель потребует от концернов, желающих продолжить производить двигатели внутреннего сгорания, чтобы машины могли ездить исключительно на стопроцентном e-fuel. Вероятно, для этого потребуются стандартизация электротоплива и некие технологические решения, чтобы ДВС нового поколения воротили нос от бензина.
Кроме того, e-fuel нужно будет производить, а пока в промышленных масштабах этого не делает никто. Более того, как писал The Verge, даже при масштабировании производства цена электротоплива может достигать «смехотворных» 7 долларов за литр. А учитывая, что даже обычный бензин в расчете на километр обходится европейским автовладельцам в разы дороже электричества, идея о машинах с ДВС на электротопливе может быть заранее обречена.