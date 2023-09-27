Германии разрешат производить машины с ДВС после 2035 года

«Так называемое e-fuel — это собирательное название экологически безвредного топлива. Это может быть что угодно. Это может быть и электротяга — электричество. Это может быть и водород, и биоэтанол, который, например, активно используется в Скандинавии, так называемый E80, E85. Это может быть на самом деле и бензин, и дизель, но с помощью специальных присадок и изменений технологий производства и использования в автомобиле его использование не наносит вреда природе. В теории создатели этого термина e-fuel — E-топлива — и такое тоже используют. Поэтому это может быть что угодно. Это собирательная инициатива, которая преследует своей целью сделать карбоновый след, выбросы от производства того или иного автомобиля или использования того или иного топлива нулевыми к 2035 году».