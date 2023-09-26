Porsche показала новый Cayenne S E-Hybrid

Немецкий автопроизводитель Porsche показал новую модель Cayenne S E-Hybrid. Об этом сообщает Electric Cars Report.

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Показанная модель является третьим вариантом электрифицированного двигателя в модельном ряду Cayenne. Как сообщает производитель, при разработке S E-Hybrid компания делала упор на баланс между удобством повседневного использования и производительностью. При этом гибридная технология автомобиля была полностью переделана для увеличения запаса хода и ускорения зарядки.

Кроме того, Cayenne S E-Hybrid получит новый трёхлитровый двигатель V6 с турбонаддувом и мощностью 348 л.с., а также электродвигатель мощностью 174 л.с., которые вместе достигают общей мощности в 512 л.с. В комплектацию также входит адаптивная пневматическая подвеска, аккумулятор емкостью 25,9 кВтч и зарядное устройство, которое позволяет полностью зарядить автомобиль приблизительно за два с половиной часа.

Отмечается, что заказы на новую модель уже открыты, ожидаемое время поступления к дилерам — весна 2024 года. Рекомендованная розничная цена составляет 99 100 долларов.