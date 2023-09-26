Появились снимки обновленного Cadillac Escalade
В сеть попали фотографии обновлённого Cadillac Escalade, который ещё не был представлен публике официально. Об этом сообщает Motor Authority.
Рассмотреть дизайн новой модели мешает специальное покрытие, однако даже через камуфляж можно заметить, что визуально Escalade почти не претерпел изменений. Зато салон новинки получил несколько существенных улучшений — расширенные экраны приборной панели и несколько новых экранов для управления системами автомобиля.
Отмечается, что на данный момент в новом Escalade вызывает вопросы выбор трансмиссии. Стандартная модель комплектуется двумя вариантами на выбор — 420-сильный 6,2-литровый V8, либо 277-сильный 3,0-литровый 6-цилиндровый двигатель. При этом в линейке также есть вариант Escalade-V с 6,2-литровым двигателем V-8 с наддувом мощностью 682 л.с., а также Escalade IQ с двухмоторной электрической трансмиссией мощностью 750 л.с. Какой вариант получит новая версия Escalade, на данный момент неизвестно.