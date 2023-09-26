Появились снимки обновленного Cadillac Escalade

В сеть попали фотографии обновлённого Cadillac Escalade, который ещё не был представлен публике официально. Об этом сообщает Motor Authority.

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Рассмотреть дизайн новой модели мешает специальное покрытие, однако даже через камуфляж можно заметить, что визуально Escalade почти не претерпел изменений. Зато салон новинки получил несколько существенных улучшений — расширенные экраны приборной панели и несколько новых экранов для управления системами автомобиля.

Отмечается, что на данный момент в новом Escalade вызывает вопросы выбор трансмиссии. Стандартная модель комплектуется двумя вариантами на выбор — 420-сильный 6,2-литровый V8, либо 277-сильный 3,0-литровый 6-цилиндровый двигатель. При этом в линейке также есть вариант Escalade-V с 6,2-литровым двигателем V-8 с наддувом мощностью 682 л.с., а также Escalade IQ с двухмоторной электрической трансмиссией мощностью 750 л.с. Какой вариант получит новая версия Escalade, на данный момент неизвестно.