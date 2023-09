Кроссовер Jetour X70 Plus дебютировал в России

Рассказывать про уже выведенные из оборота версии X70 мы здесь не будем, чтобы лишний раз не путать читателя. Отметим лишь, что в ходе презентации стало ясно, что «наш», российский X70 Plus снаружи выглядит как новейший китайский Х70 Pro, но с салоном от Х70 Plus образца 2020 года (у китайского Х70 Pro немного иной дизайн передней панели и центральных воздуховодов). В российском модельном ряду Jetour свежепредставленный X70 Plus займёт место между дебютировавшими ранее в этом году компактным кроссовером Jetour Dashing и флагманским кроссовером Jetour X90 Plus.