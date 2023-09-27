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Свыше 70% россиян одобряют идею возрождения автобрендов советских времен

Большинство опрошенных россиян поддерживают идею возрождения советских автомобильных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто».

Большинство россиян поддерживают возрождение советских автобрендов
© Н.Шарандо/РИА «Новости»

«73% опрошенных в принципе считают возрождение российских брендов советских времен хорошей идеей. 27% против возврата на рынок легендарных российских марок», — говорится в результатах опроса.

Больше всего идею возрождения советских автобрендов поддерживают автолюбители в возрасте 18-25 лет и 56-65 лет. Из общего числа опрошенных, 46% положительно относится к возрождению марки «Москвич». Более половины опрошенных считают, что необходимо возродить автомобили «Ока» и «Волга». 25% уверены, что возродить эти бренды необходимо ради восстановления традиций отечественной автомобильной промышленности.

Еще 32% выступают за то, чтобы эти машины были полностью российскими, а не переделанными китайскими моделями.

Опрос проводился в августе 2023 года среди автомобилистов в возрасте от 18 до 65 лет.

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