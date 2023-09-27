Названы регионы, где чаще всего автомобили сносят заборы, бани и дома

Страховщики назвали регионы, где чаще всего автомобили сносят заборы, дома и прочие строения
Страховщики назвали регионы, в которых чаще всего автомобили сносят заборы, дома и прочие строения. Чаще всего автомобилисты наезжают на объекты недвижимости в Приморском крае, Самарской и Тамбовской областях. Об этом свидетельствует статистика выплат компании "Росгосстрах" по полисам ОСАГО за ущерб, причиненный застрахованными водителями чужому "неавтомобильному" имуществу.
Среди объектов недвижимости, в которые умудрились въехать и повредить их клиенты, есть дома и садовые домики, бани, гаражи, киоски, торговые павильоны, ремонтные мастерские, крытые дворы. Доля таких происшествий среди урегулированных страховщиком событий с ущербом имуществу составляет 11,8%. Выплаты владельцам поврежденной недвижимости составили примерно столько же - 12% от общего объема возмещения за ущерб по "неавтомобильным" убыткам.
На Приморье, Самарскую и Тамбовскую области приходится по 6% обращений о наездах на объекты недвижимости. Следующие в этом рейтинге автомобилисты из Калининградской области, Пермского края, Татарстана и Тульской области.
Самая крупная выплата в этом году - 400 тысяч рублей. Это максимум по законодательно установленному лимиту возмещения за поврежденное имущество. Такая выплата была произведена после наезда застрахованного по ОСАГО водителя на торговый павильон в Калининградской области. Более 300 тысяч рублей выплатил страховщик за неудачный маневр клиента из Приморского края, который не справился с управлением своей Toyota Land Cruiser, съехал с трассы и повредил стоявший рядом выставочный образец садового домика.
"Львиная доля выплат по автогражданке - это возмещением ущерба за повреждения автомобилей. Однако, как известно, полисом защищена и ответственность владельца транспортного средства на случай, когда водитель наносит урон не только машинам, но и неподвижным объектам. Возмещать его в рамках установленного законом лимита должен страховщик, - напоминает начальник Управления выплат по автострахованию компании Людмила Юсова. - По нашей статистике, повреждения автомобилями домов, магазинов и других объектов недвижимости случаются реже, чем происшествия с объектами дорожной инфраструктуры, с воротами и заборами или на АЗС, но единичными их тоже не назовешь".
Напомним, что забывчивость водителей на АЗС приводит к половине аварий, в которых автовладельцы скрылись с места происшествия. Забытый в горловине бензобака заправочный пистолет, который, после того, как машина тронулась с места, оторвался от шланга - это ДТП, которое надо оформлять с вызовом полиции на место происшествия. Однако большинство водителей к этому относятся наплевательски. Выдрал пистолет - и ладно. Кто привяжется? Но это повод для возбуждения дела об оставлении места ДТП.
Зачастую такое повреждение стоит недорого. Поскольку АЗС должны оборудовать пистолеты специальными замками, которые при таких происшествиях легко отстегиваются, блокируют подачу топлива, да еще и не нарушают целостность пистолета. Но не все заправки это исполняют.