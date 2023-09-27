Названы регионы, где чаще всего автомобили сносят заборы, бани и дома

Страховщики назвали регионы, в которых чаще всего автомобили сносят заборы, дома и прочие строения. Чаще всего автомобилисты наезжают на объекты недвижимости в Приморском крае, Самарской и Тамбовской областях. Об этом свидетельствует статистика выплат компании "Росгосстрах" по полисам ОСАГО за ущерб, причиненный застрахованными водителями чужому "неавтомобильному" имуществу.

Среди объектов недвижимости, в которые умудрились въехать и повредить их клиенты, есть дома и садовые домики, бани, гаражи, киоски, торговые павильоны, ремонтные мастерские, крытые дворы. Доля таких происшествий среди урегулированных страховщиком событий с ущербом имуществу составляет 11,8%. Выплаты владельцам поврежденной недвижимости составили примерно столько же - 12% от общего объема возмещения за ущерб по "неавтомобильным" убыткам.

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На Приморье, Самарскую и Тамбовскую области приходится по 6% обращений о наездах на объекты недвижимости. Следующие в этом рейтинге автомобилисты из Калининградской области, Пермского края, Татарстана и Тульской области.

Самая крупная выплата в этом году - 400 тысяч рублей. Это максимум по законодательно установленному лимиту возмещения за поврежденное имущество. Такая выплата была произведена после наезда застрахованного по ОСАГО водителя на торговый павильон в Калининградской области. Более 300 тысяч рублей выплатил страховщик за неудачный маневр клиента из Приморского края, который не справился с управлением своей Toyota Land Cruiser, съехал с трассы и повредил стоявший рядом выставочный образец садового домика.

"Львиная доля выплат по автогражданке - это возмещением ущерба за повреждения автомобилей. Однако, как известно, полисом защищена и ответственность владельца транспортного средства на случай, когда водитель наносит урон не только машинам, но и неподвижным объектам. Возмещать его в рамках установленного законом лимита должен страховщик, - напоминает начальник Управления выплат по автострахованию компании Людмила Юсова. - По нашей статистике, повреждения автомобилями домов, магазинов и других объектов недвижимости случаются реже, чем происшествия с объектами дорожной инфраструктуры, с воротами и заборами или на АЗС, но единичными их тоже не назовешь".

Напомним, что забывчивость водителей на АЗС приводит к половине аварий, в которых автовладельцы скрылись с места происшествия. Забытый в горловине бензобака заправочный пистолет, который, после того, как машина тронулась с места, оторвался от шланга - это ДТП, которое надо оформлять с вызовом полиции на место происшествия. Однако большинство водителей к этому относятся наплевательски. Выдрал пистолет - и ладно. Кто привяжется? Но это повод для возбуждения дела об оставлении места ДТП.