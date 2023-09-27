Заводу "Москвич" присвоили статус промышленного комплекса

Автозаводу "Москвич" присвоили статус промышленного комплекса, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Новый статус даст налоговые льготы, а сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства", - написал Собянин.

Он добавил, что на данный момент статус промышленного комплекса есть у 67 предприятий, на которых создано свыше 76 тыс. рабочих мест.

Автомобили, выпущенные на заводе, хорошо зарекомендовали себя в сервисах каршеринга и такси. Ими активно пользуются в парках городских и федеральных ведомств, подчеркнул мэр.

Как отметил Собянин, на воссозданном предприятии трудятся около 1,6 тыс. человек. На заводе производят электромобиль Москвич 3е, кроссовер Москвич 3 и седан Москвич 6 - выпущено примерно 27 тыс. автомобилей.