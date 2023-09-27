Подзаряжаемый гибрид BMW 5 series дебютировал в двух версиях

Цены на домашнем рынке уже известны: за стартовую PHEV-модификацию 530e просят 65 300 евро, а покупка топового варианта 550e xDrive обойдётся в 77 300 евро.

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BMW начала выпускать свою «пятёрку» ещё в 1972 году, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить генерацию. Седан 5 series актуального поколения (серии G60), а также полностью электрическая версия новинки с собственным названием – BMW i5 – дебютировали в конце весны текущего года. Теперь пришла очередь подзаряжаемых гибридов: продажи PHEV-версий четырёхдверки стартуют в Европе в следующем месяце.

На фото: BMW 530e

BMW 5 series PHEV представлен в двух версиях, стартовой является заднеприводная 530e: её оснастили гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная отдача составляет 299 л.с., а максимальный крутящий момент – 450 Нм.

Гибридная система BMW 530e ещё включает в себя батарею ёмкостью 19,4 кВт*ч, которая позволяет гибриду при движении чисто на электротяге проезжать от 93 до 103 км за одной зарядке (при расчёте по циклу WLTP). Такой седан разгоняется с места до «сотни» за 6,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.

Топовый гибридный вариант – BMW 550e xDrive – имеет полный привод и силовую установку, в основе которой лежит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель. Он идёт в комплекте с более мощным электромотором, встроенным в 8АКП. У такой четырёхдверки суммарная мощность системы равна 489 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм.

На фото: салон BMW 530e

Этот подзаряжаемый гибрид получил батарею аналогичной ёмкости, однако его запас хода при движении в чисто электрическом режиме меньше – от 83 до 90 км. Максимальная скорость BMW 550e xDrive равна 250 км/ч, а первую «сотню» такая новая «пятёрка» набирает за 4,3 секунды. На то, чтобы полностью «заправить» аккумулятор от зарядного устройства, потребуется 3 часа 15 минут, а при использовании обычной бытовой электросети – около 12 часов.

Напомним, в Европе BMW 5 series предлагается с электрифицированными бензиновыми и дизельными двигателями: они работают в тандеме с восьмиступенчатым автоматом с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором. Визуальных отличий у PHEV-версий от «обычных» седанов нет, не считая шильдиков с индексом модификации. У версий 530e и 550e xDrive в стандартное оснащение входят оригинальные 19-дюймовые легкосплавные диски и акустическая система IconicSounds Electric, которая включается при движении на электротяге.