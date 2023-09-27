Названы сроки начала выпуска Lada Granta с мощным мотором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с октября 2023 года расширит ассортимент выпускаемых автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Модель получит более мощный двигатель и кузов в новых цветах.

«Lada Granta наконец-то массово получит 16-клапанный двигатель. Прежде «АвтоВАЗ» изготавливал лишь отдельные партии автомобилей этого семейства с таким силовым агрегатом», — говорится в сообщении.

Кроме того, появятся новые цвета кузова. В частности, в октябре к белому «ледниковому» (код 221) присоединится металлизированный серебристый цвет «платина» (691), а в ноябре к ним примкнет и черная «пантера» (672).

Также в октябре на Lada Granta вновь станут устанавливать мультимедийную систему EnjoY Pro. Такая опция будет доступна только для специальной серии #Club.