Ozon запустил продажу автомобилей
Российская торговая площадка Ozon запустила продажу автомобилей онлайн. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет газета «Ведомости».
По словам сотрудника Ozon, пока услуга доступна только в Москве и Подмосковье, но в компании планируют расширить перечень городов, в которых автомобиль можно будет приобрести дистанционно.
В настоящее время на площадке маркетплейса доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», дилера китайского бренда Chery. Однако в дальнейшем ритейлер планирует заключить договоры и с другими игроками автомобильного рынка, уточнил представитель компании.
Он отметил, что при покупке машина полностью оплачивается онлайн, продавцом выступает «Деливери кар», а договор купли-продажи подписывается при доставке. При этом выдавать кредиты на покупку машин через свой банк Ozon не планирует, а все гарантийные обязательства лежат на дилере.
Ранее Ozon предупредил о том, что при блокировке подделок, реплик и других запрещенных товаров будет штрафовать продавцов, разместивших их на площадке. По правилам ритейлера, к запрещенным товарам относятся, в том числе и те, на которых отсутствует маркировка «18+», а также продукция, «запрещенная к продаже законодательством РФ».