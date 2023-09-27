Ozon запустил продажу автомобилей

Российская торговая площадка Ozon запустила продажу автомобилей онлайн. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет газета «Ведомости».

По словам сотрудника Ozon, пока услуга доступна только в Москве и Подмосковье, но в компании планируют расширить перечень городов, в которых автомобиль можно будет приобрести дистанционно.

В настоящее время на площадке маркетплейса доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», дилера китайского бренда Chery. Однако в дальнейшем ритейлер планирует заключить договоры и с другими игроками автомобильного рынка, уточнил представитель компании.

Он отметил, что при покупке машина полностью оплачивается онлайн, продавцом выступает «Деливери кар», а договор купли-продажи подписывается при доставке. При этом выдавать кредиты на покупку машин через свой банк Ozon не планирует, а все гарантийные обязательства лежат на дилере.