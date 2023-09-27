Автодилеры спрогнозировали сокращение ассортимента машин в России

Дилеры предупредили о сокращении выбора автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных представителей дилерского сообщества.

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Отмечается, что Минпромторг изменил правила ввоза машин в Россию по параллельному импорту. С 1 октября автомобили тех марок, которые официально представлены в РФ, можно будет приобрести только в официальных дилерских центрах. По данным директора департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, объем поставок сократится, потом часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу. На ассортименте это также отразится – он станет меньше.

Генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов заявил, что в ближайшее время «серый» импорт автомобилей, которые официально представлены в России, станет невыгоден. С октября некоторые марки автомобилей могут перестать поставляться в РФ. Скорее всего, это будут машины с низким спросом и высокими издержками.

До этого в Минпромторге заявили, что к 2035 году в России будет продаваться 1,9 млн автомобилей ежегодно. По прогнозам Минпромторга, в будущем году продажи легковых автомобилей составят 1,1 млн ед., легких коммерческих автомобилей — 113 тыс. ед., грузовых — 100 тыс. ед., автобусов — 15 тыс. ед.