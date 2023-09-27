«Атом» начал испытания функциональной платформы электромобиля

В России стартовали испытания функциональной платформы для электромобиля «Атом». Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе компании-производителя.

Функциональная платформа представляет собой ходовую часть будущего электромобиля без кузова. Ее тестирование будет проходить на специальных испытательных полигонах в России и Китае. Всего для испытаний создали 13 образцов, которые соответствуют серийной версии платформы.

Тесты продлятся до середины 2024 года. Благодаря этому разработчик проведет настройку электродвигателя, шасси и системы термостатирования. Также полученные данные позволят откалибровать управление машиной, систему торможения и системы помощи водителю ADAS.

Агентство также отмечает, что оформившим предварительный заказ компания эксклюзивно показала функциональный образец платформы «Атома». Бронирование электромобиля продлится до 30 сентября.