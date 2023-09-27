Кроссовер Suzuki Fronx получит электрический двигатель в 2025 году
Maruti Suzuki Fronx представляет собой уникальное предложение для сегмента внедорожников длиной менее 4 метров, поскольку он основан на хэтчбеке Baleno и имеет стиль внедорожника.
Следовательно, это кроссовер. Теперь Suzuki раскрыла свои планы по электрификации Индии, и среди возможных моделей был силуэт Fronx. Это заставляет нас полагать, что полностью электрическая версия Fronx находится в разработке.
На данный момент подробностей о Maruti Suzuki Fronx мало. И его общий стиль должен оставаться похожим на модель с ДВС, которую вы видите на этих изображениях. Тем не менее вы определенно можете ожидать, что Maruti Suzuki внесет незначительные изменения в дизайн Fronx EV, чтобы отличить его от модели с ДВС.
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