Кроссовер Suzuki Fronx получит электрический двигатель в 2025 году

Следовательно, это кроссовер. Теперь Suzuki раскрыла свои планы по электрификации Индии, и среди возможных моделей был силуэт Fronx. Это заставляет нас полагать, что полностью электрическая версия Fronx находится в разработке.

На данный момент подробностей о Maruti Suzuki Fronx мало. И его общий стиль должен оставаться похожим на модель с ДВС, которую вы видите на этих изображениях. Тем не менее вы определенно можете ожидать, что Maruti Suzuki внесет незначительные изменения в дизайн Fronx EV, чтобы отличить его от модели с ДВС.