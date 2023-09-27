Компания Volkswagen намерена приостановить сборку электромобилей в Германии

Немецкий автопроизводитель Volkswagen на фоне падения спроса в Европе и сокращения государственных субсидий приостановит работу двух своих заводов в Германии, на которых собираются электрокары. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным издания, выпуск электромобилей Volkswagen ID.3 и Cupra Born на заводе в Цвикау будет приостановлен до 16 октября.

А в Дрездене, где собирается ID.3, линия будет остановлена в первые две недели октября. Во второй половине месяца Volkswagen рассчитывает возобновить выпуск электромобилей на этих европейских предприятиях.

При этом компания уже заявила, что увольняет 269 временных работников в Цвикау, чьи годовые контракты скоро истекают.

Заказы на служебные автомобили, на долю которых приходилось около 70% электромобилей марки Volkswagen, производимых в Цвиккау, снизились после решения правительства Германии прекратить субсидирование, отмечается в статье.