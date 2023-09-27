Компания Volkswagen намерена приостановить сборку электромобилей в Германии
Немецкий автопроизводитель Volkswagen на фоне падения спроса в Европе и сокращения государственных субсидий приостановит работу двух своих заводов в Германии, на которых собираются электрокары. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, выпуск электромобилей Volkswagen ID.3 и Cupra Born на заводе в Цвикау будет приостановлен до 16 октября.
А в Дрездене, где собирается ID.3, линия будет остановлена в первые две недели октября. Во второй половине месяца Volkswagen рассчитывает возобновить выпуск электромобилей на этих европейских предприятиях.
При этом компания уже заявила, что увольняет 269 временных работников в Цвикау, чьи годовые контракты скоро истекают.
Заказы на служебные автомобили, на долю которых приходилось около 70% электромобилей марки Volkswagen, производимых в Цвиккау, снизились после решения правительства Германии прекратить субсидирование, отмечается в статье.
Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе.