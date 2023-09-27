«Раньше бюджетным вариантом можно было бы назвать отечественного производителя, но в последнее время и он поднял цены. Также вряд ли получится найти у дилеров какие-то скидки. Поэтому сэкономить можно на выборе подходящей комплектации. Даже «китайцев» и «иранцев» поставляют в нескольких вариантах, которые можно подобрать под себя», — сказал эксперт.