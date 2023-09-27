Собянин назвал срок начала производства новых «Москвичей»

Завод «Москвич» получил статус промышленного комплекса и в следующем году на нем планируется начать сборку двух новых кроссоверов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый статус даст налоговые льготы, а сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства. Сегодня статус промышленного комплекса есть у 67 предприятий, на которых создано больше 76 тысяч рабочих мест», - заявил он.

По словам столичного градоначальника, на заводе работают около 1,6 тысячи человек и уже выпущено 27 тысяч автомобилей, которые «хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга».

«В планах на следующий год — начать производство еще двух моделей: кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8»», - рассказал Сергей Собянин.