Kia отзовет в США более 80 тыс. внедорожников Sorento

Автопроизводитель заявил, что в ходе производства была допущена ошибка, которая привела к тому, что камера заднего вида оказалась «восприимчива к проникновению воды». Так при попадании воды в камеру в режиме «R» на АКПП изображение могло быть размытым. Вследствие чего Kia Sorento не соответствуют Федеральным стандартам безопасности транспортных средств.