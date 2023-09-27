Kia отзовет в США более 80 тыс. внедорожников Sorento

Kia отзовет в Штатах более 80 тыс. внедорожников Sorento из-за камеры заднего вида
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, Kia организует отзыв Kia Sorento. Все из-за дефекта камеры заднего вида.
Автопроизводитель заявил, что в ходе производства была допущена ошибка, которая привела к тому, что камера заднего вида оказалась «восприимчива к проникновению воды». Так при попадании воды в камеру в режиме «R» на АКПП изображение могло быть размытым. Вследствие чего Kia Sorento не соответствуют Федеральным стандартам безопасности транспортных средств.
Отзыв затронет 83 667 экземпляров модели, произведенных с 1 августа 2018 года по 12 июня 2019 года. Автопроизводитель уведомит владельцев авто об отзыве в середине ноября этого года и предложит им бесплатный ремонт в дилерских центрах.