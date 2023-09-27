В России уменьшили утильсбор для некоторых гибридных автомобилей

В России снизили ставки утильсбора для определенных гибридов. Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному на портале правовой информации, вводится единый тариф: ставки на гибридные автомобили с силовыми установками последовательного типа теперь на том же уровне, что и для электромобилей. Проще говоря, базовую ставку на гибриды снизили, однако это касается только тех машин, у которых ДВС не связан с колесами, а выполняет функцию генератора, вырабатывающего электричество.

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Базовая ставка утилизационного сбора составляет 20 тысяч рублей, и к ней применяются различные повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от типа автомобиля, его возраста и статуса импортера. По состоянию на сегодняшний день, для электрокаров действуют коэффициенты 0,17 (для новых) и 0,26 (для тех, которые старше трех лет). Если же импортером явятся юридическое лицо, то эти коэффициенты составляют 1,63 и 6,1 соответственно. Аналогичные коэффициенты отныне будут действовать и для гибридных автомобилей с последовательной силовой установкой.

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К так называемым последовательным гибридам относятся некоторые модели Voyah, например, кроссовер Free, у которого бензиновый мотор играет роль исключительно генератора и механически не связан с колесами. А вот вышедший недавно на российский рынок Сhery Tiggo 8 Pro е+ под действие нового постановления правительства не подпадает, так как у него двигатель внутреннего сгорания приводит в движение ведущие колеса. Согласно тексту постановления, под снижение ставки утильсбора не попадают и параллельно-последовательные гибриды — те, которые могут работать как по одной, так и по другой схеме в зависимости от выбранного режима движения.