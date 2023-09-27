Запатентован микрокар L-Type, который будут выпускать на экс-заводе Toyota

В начале июля в базе ФИПС появились изображения микрокара L-Type (условное название модели). Автомобиль на них был представлен со спортивными элементами, такими как сплиттер на переднем бампере, воздухозаборник над лобовым стеклом, большое антикрыло в задней части крыши и задним бампером с диффузором. Теперь Федеральный институт промышленной собственности опубликовал новые изображения L-Type - в "гражданском".

© ФИПС

На картинках у L-Type нет вышеперечисленных элементов и установлены обычные, без аэродинамических ухищрений, бамперы.

L-Type разрабатывается концерном "Алмаз-Антей".Модель будет относиться к категории L7e: квадроциклам с автомобильными органами управления и снаряжённой массой не более 450 кг без учёта веса аккумуляторной батареи.

Ёмкость тягового аккумулятора - почти 16 кВт•ч, ожидаемый запас хода - 183 км. Важной особенностью L-Type должны стать быстросменяемые батарейные блоки, что положительно скажется на эксплуатации авто: такой подход позволит минимизировать простой машины при работе в службах доставки.

ФИПС

Производство L-Type планируют запустить в конце 2024 года на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Начальный этап предполагает выпуск нескольких тысяч автомобилей с дальнейшим увеличением до 10-14 тысяч в зависимости от запросов рынка.