АвтоВАЗ готовится к производству Chery Tiggo 7 Pro на заводе в Петербурге

Пробные экземпляры кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro собрали на предприятии АвтоВАЗа, которое расположено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Avtograd News во «ВКонтакте».

Отмечается, что машины уже успели пройти тесты для сертификации.

Также подчеркивается, что сейчас на заводе занимаются проверкой соблюдения технологических параметров сборки. Благодаря совместному проекту с Chery АвтоВАЗ догрузит производственные мощности завода.

Там в настоящее время осуществляют сборку вседорожника Lada X-cross 5.

Ранее «Известия» сообщили, что владельцы китайских автомобилей стали значительно чаще обращаться в автосервисы в России. Число обращений растет вслед за увеличением машин брендов из КНР на территории страны.