АвтоВАЗ готовится к производству Chery Tiggo 7 Pro на заводе в Петербурге
Пробные экземпляры кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro собрали на предприятии АвтоВАЗа, которое расположено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Avtograd News во «ВКонтакте».
Отмечается, что машины уже успели пройти тесты для сертификации.
Также подчеркивается, что сейчас на заводе занимаются проверкой соблюдения технологических параметров сборки. Благодаря совместному проекту с Chery АвтоВАЗ догрузит производственные мощности завода.
Там в настоящее время осуществляют сборку вседорожника Lada X-cross 5.
Ранее «Известия» сообщили, что владельцы китайских автомобилей стали значительно чаще обращаться в автосервисы в России. Число обращений растет вслед за увеличением машин брендов из КНР на территории страны.
Как рассказали в сети станций техобслуживания Fit Service, за восемь месяцев 2023 года число визитов китайских машин со сроком эксплуатации до четырех лет выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года. Рост числа обращений подтвердили и в федеральной логистической компании ГК «Маршал».