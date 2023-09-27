Доля кроссоверов на авторынке России достигла 70%

В августе текущего года доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых легковушек на авторынке России составила 70%, а по итогам января-августа — 67,3%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

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За последний месяц лета в РФ было реализовано 76,1 тыс. новых машин сегмента SUV, относительно прошлогоднего результата этот показатель вырос на 388%. За первые восемь месяцев текущего года в стране было продано 405,9 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.

На долю автомобилей сегментов B и B+ за январь-август пришлось чуть более 25% (151,6 тыс. ед.). Сегмент C показал рост на 54% в годовом выражении до 18,7 тыс. ед. Рост в D-сегменте за первые восемь месяцев составил 3%, продажи за этот период выросли до 15,3 тыс. ед. (2,5% от всех продаж на рынке).