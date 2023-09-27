Nissan подготовил к 2024 году седан Versa по цене Lada Vesta

Самый дешевый новый автомобиль на рынке США подорожал. Это седан Nissan Versa, который по умолчанию оборудуют продвинутым пакетом систем безопасности Safety Shield 360 с автоматическим экстренным торможением с обнаружением пешеходов и системой управления дальним светом. Цена стартует с 16 130 долларов (без учета доставки), что равно примерно 1,55 миллиона рублей. Стоимость выросла всего на 150 долларов, благодаря чему Versa сохранила звание самой доступной новой машины в США.

© Nissan

Versa (в некоторых странах продается под именем Almera) пережила серьезный рестайлинг всего год назад, получив увеличенную решетку радиатора и бамперы с хромом.

Базовой Versa положены галогеновые фары и стальные диски диаметром 15 дюймов, семидюймовый экран мультимедийной системы и многослойное лобовое стекло, которое помогает сохранять относительную тишину в салоне. У варианта на ступеньку выше, SV, в арсенале 16-дюймовые легкосплавные колеса, запуск двигателя с кнопки, отсек для беспроводной зарядки и экранчик на приборной панели.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Топ-версия SR предлагается с темной хромированной решеткой, спойлером, черными зеркалами со встроенными поворотниками и колесами на 17 дюймов. В салоне — восьмидюймовый тачскрин. За доплату предлагаются пакет S Plus с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также интеллектуальный круиз-контроль.