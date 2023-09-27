Honda показала электросамокат Motocompacto

Компания Honda поделилась видеороликом, посвященным недавно разработанному электросамокату под названием Motocompacto. Название отсылает к Motocompo, складному мопеду, который японский автопроизводитель производил в начале 1980-х годов в комплекте со своим хэтчбеком City. Как и его предшественник, Motocompacto в сложенном виде помещается в чемодан среднего размера. Электродвигатель мощностью 0,67 лошадиных сил позволяет пользователю развивать скорость до 24 км/ч, а аккумулятор разряжается уже через 20 километров. Корпус самоката прямоугольный и имеет ниши для руля, сиденья и колес, в которые можно скрыться, когда он не используется. Его размеры 742 x 536 x 94 мм в сложенном состоянии и вес 20 килограммов. Разработанный американским подразделением Honda, Motocompacto будет продаваться в основном в США. Автопроизводитель надеется, что он будет интересен владельцам электрических внедорожников марки в качестве средства доставки последней мили. Продажи начнутся в ноябре, а запрашиваемая цена составит $995. В свое время Honda Motocompo также была довольно компактной по меркам мопеда и помещалась в багажник, но была слишком тяжелой для перевозки. В качестве движущей силы использовался двухтактный двигатель объемом 49 куб.см.