Мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq состоится в ближайшие дни

Обновленный Skoda Kodiaq получит революционный дизайн
Чешский автопроизводитель Skoda начал активную кампанию по продвижению нового Kodiaq 2024, чтобы убедиться в его популярности. Ведь этот флагманский внедорожник чешского автомобильного бренда на данный момент является самым продаваемым, сообщает издание SPEEDME.RU.
С 2017-го года было продано 841 900 экземпляров. Kodiaq 2024-го модельного года сохранит свой характерный дизайн с двойными фарами. Внешний вид автомобиля был обновлен, но не радикально, сохраняя узнаваемые черты модели.
В отличие от него, например, родственный Volkswagen Tiguan претерпел более заметные внешние изменения. Опубликованные эскизы дизайна демонстрируют два разных вида задних фонарей. До сих пор непонятно, какой из них станет финальным. Мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq должна состояться в ближайшие дни.