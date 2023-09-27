Мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq состоится в ближайшие дни

Чешский автопроизводитель Skoda начал активную кампанию по продвижению нового Kodiaq 2024, чтобы убедиться в его популярности. Ведь этот флагманский внедорожник чешского автомобильного бренда на данный момент является самым продаваемым, сообщает издание SPEEDME.RU.

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С 2017-го года было продано 841 900 экземпляров. Kodiaq 2024-го модельного года сохранит свой характерный дизайн с двойными фарами. Внешний вид автомобиля был обновлен, но не радикально, сохраняя узнаваемые черты модели.