Chery начала в Китае продажи самой ожидаемой модели 2023 года

Компания Chery запустила в Китае продажи самой ожидаемой модели 2023 года — седана Chery Arrizо 5 WS. Базовая стоимость автомобиля составляет 69 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 978 000 рублей.

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Новый седан представляет собой очередную модификацию модели из семейства Arrizo 5. Под капотом у седана Chery Arrizo WS установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 109 лошадиных сил. В паре с двигателем работает только вариатор. Механическая коробка передач не предусмотрена даже в базовой комплектации.

Южный автомобиль