Genesis представила абсолютно новый купе-кроссовер GV80

Автомобильная компания Genesis представила на корейском рынке обновленный GV80 и абсолютно новый купе-кроссовер GV80. Ранее уже было известно о планах выпуска GV80 с более наклонной линией крыши, и в апреле компания показала готовый к серийному производству концепт, сообщает издание SPEEDME.RU.

© genesis.com

Однако новый купе-кроссовер и обновленный стандартный GV80 отличаются полностью переработанным интерьером. Купе-версия GV80 внешне почти неотличима от предыдущей модели, и её выход совпал с обновлением стандартного GV80. Этот внедорожник, в отличие от выпущенного в 2020-ом году оригинала, получил новый передний бампер с измененной решеткой радиатора, новыми двойными горизонтальными линиями и совершенно новыми бамперами, сохранив при этом раздельные фары.