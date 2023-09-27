Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota

Модели Toyota регулярно становятся лидерами различных списков наиболее долговечных автомобилей. Эксперты портала Hotcars решили составить рейтинг исключительно из кроссоверов и внедорожников Toyota разных лет, чтобы выяснить, какие из них лучше в эксплуатации. Для этого они изучили данные о надежности, техобслуживании и ценах различных аналитических компаний — от JD Power до Consumer Reports (CR).

© Toyota

Первое место заняла Toyota Venza 2014 года выпуска, оцененная JD Power на 87 баллов из 100, а потребителями — на 4,6 балла из пяти. Подержанная Venza до сих пор продается по цене от 12 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей), а обслуживание обходится в 440-538 долларов в год (42-52 тысячи рублей).

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На втором месте расположился бестселлер RAV4 2013 года с 86 баллами «надежности» из 100. Оценка потребителей — пять из пяти. Цена 10-летнего кроссовера на сегодняшний день начинается с 13 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей), а обслуживание стоит 429 долларов в год (41,3 тысячи рублей).

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Третьим с стал Highlander 2007 года, четвертым — 4Runner 2008-го, надежность которых оценена на 88 и 87 баллов соответственно. Замыкает пятерку лидеров еще один RAV4, но уже 2016 года, который хвалят за дизайн, «спортивный» декор и камеры кругового обзора.

Любопытно, что ни один Land Cruiser в топ-5 не вошел. Премиальный внедорожник расположился на шестой позиции с моделью 2021 года (83 из 100 от JD Power и 4,6 из пяти от потребителей). За ним идет самый новый автомобиль в списке — Toyota Corolla Cross 2022 года (82 из 100 и 4,3 из пяти).

Далее следуют Land Cruiser 2000 года, RAV4 2018-го, 4Runner 2017-го и Highlander 2018-го. Завершает список Sequoia 2020 года, занявшая 12 место. Но и ее оценки на уровне: 84 балла из 100 от JD Power и 4,7 из пяти от хозяев.