Глава РСА разъяснил изменения в методике расчета цены запчастей

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев разъяснил изменения в методике расчета стоимости запчастей. По его словам, изменения потребуют доработки программного обеспечения и, соответственно, времени на их внедрение. По оценкам РСА, необходимый для этого срок составит около трех месяцев.

Он пояснил, что если сейчас ключевыми регионами, в которых формировались базовые цены на запчасти, являются Москва и Московская область, то сегодня, благодаря параллельному импорту, формируются новые каналы поставок запасных частей и в других регионах России. Особенно сильно это заметно на Дальнем Востоке, где распространены праворульные автомобили.

Евгений Уфимцев отметил, что при сборе цен на запчасти важно правильно учитывать и срок поставки, который, естественно, влияет на цену детали. В условиях санкций период поставок деталей и комплектующих увеличился, поэтому справедливо предлагается увеличить и максимальный срок поставки с 14 на 30 дней. Кроме того, при сборе цен в субъектах РФ необходимо контролировать, чтобы срок поставки в этот регион отличался от срока поставки в базовый регион не более чем на 7 календарных дней. Это усложняет процедуру сбора и обработки первичных ценовых сведений, но позволяет отбросить неадекватные цены и не принимать во внимание возможные задержки с транспортировкой деталей внутри России.