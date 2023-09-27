Как может выглядеть обновленный BMW 2 Series Gran Coupe

Немецкая компания готовит рестайлинг для своей компактной имиджевой модели, доказательством чему являются свежие шпионские фотографии, опубликованные в Сети на днях. Как будет выглядеть новинка?

Седан 2 Series Gran Coupe первого и единственного поколения был впервые представлен в октябре 2019 года. Он стал самым маленьким седаном в гамме BMW на всех рынках кроме Мексики и Китая, где также продаётся 1 Series в четырёхдверном исполнении (кузов F52). Сейчас автомобиль готовится к рестайлингу, который, судя по имеющимся шпионским фотографиям, будет весьма существенным.

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Спереди появятся новые фары: они станут более узкими и получат более простую по сравнению с нынешними форму, а также оригинальную графику светодиодных ходовых огней в виде пары вертикальных сегментов в каждой. Аналогичной передней оптикой оснастят обновлённый хэтчбек 1 серии, который также в настоящее время проходит испытания. Наверняка будет и передний бампер нового дизайна, мы представили один из возможных вариантов в актуальном стиле компании. Решётка радиатора, скорее всего, сохранит свою форму, но может получить новую отделку. Самые же интересные перемены ожидаются сзади: здесь появится новая крышка багажника с более высоко расположенной нишей номерного знака, благодаря чему корма станет визуально чуть менее тяжеловесной. Фонари немного изменятся по форме и получат новую графику габаритов — на шпионских фотографиях проглядываются вертикальные элементы, перекликающиеся с новой передней оптикой. Кроме того, тестовые образцы имеют четыре круглых патрубка выхлопной системы.

Рендер обновлённого 2 Series Gran Coupe

Gran Coupe второй серии построено на переднеприводной платформе UKL2, которую также используют 1 серия, 2 Series Active Tourer, кроссоверы Х1/Х2 и модели Mini. Автомобиль оснащается трёх- и четырёхцилиндровыми моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра соответственно, причём они могут быть как бензиновыми, так и дизельными. Базовые варианты оснащены передним приводом, также седан может комплектоваться полноприводной трансмиссией xDrive. Топовый вариант M235i с бензиновым турбированным 2.0 развивает 306 л.с., как и другие моторы, он может получить небольшую прибавку в мощности после рестайлинга. Кроме того, есть вероятность появления подзаряжаемого гибрида.

Нынешний BMW 2 Series Gran Coupe

Премьера новинки ожидается в следующем году.