Маск предсказывает крах автопрома США

Рабочие автопредприятий продолжают бастовать в США. К ним даже (впервые в истории!) присоединился действующий президент страны Джо Байден.

© TASS

Он делает это для того, чтобы поднять рейтинг демократов в штатах, где традиционно поддерживают республиканцев. Но тем самым он подталкивает предприятия пойти на уступки рабочим.

Илон Маск написал в своей соцсети, что требования Американской федерации работников автомобилестроения (UAW) очень быстро приведет General Motors, Ford и Chrysler к банкротству. Люди просто останутся вовсе без работы.

«Они хотят повышения зарплаты на 40% и 32-чаовую рабочую неделю. Верный способ быстро довести GM, Ford и Chrysler до банкротства», – пишет миллиардер.

UAW бастует против трех автогигантов Детройта – Ford, General Motors и Stellantis. Забастовка продолжается уже почти две недели.

Разногласия между рабочими и администрациями заводов непреодолимы именно по указанной Маском причине.

Почему не бастуют и рабочие Tesla? Потому что у этой компании, как и у Lucid, Rivian и ряда других, нет профсоюзов.