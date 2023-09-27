В России предложили штрафовать на 30 тысяч рублей за пьяную езду на самокате

В Совете Федерации России подготовили итоговую версию законопроекта, которым предлагается ввести штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за пьяную езду на электросамокате и велосипеде. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

Доработкой законопроекта, который будет направлен для отзыва в правительство, занимались глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

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В первоначальной версии документа, которая была обнародована в начале августа, был прописан штраф в размере 10 тыс. руб.

Как рассказал изданию Шейкин, теперь максимальная планка предлагаемого штрафа соразмерна наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в нетрезвом виде (если водитель при этом не совершает уголовного преступления. — «Газета.Ru»).

Согласно финальной версии законопроекта, если те, кто управляет средством индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедом, вдруг откажутся от медицинского освидетельствования, им также грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Также в последней редакции изменили размер наказания за некоторые другие нарушения. Так, за превышение скорости от 5 до 10 км/ч предусмотрен штраф от 500 до 800 руб. За превышение скорости от 10 до 15 км/ч придется заплатить от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. За превышение скорости от 15 до 20 км/ч виновник может заплатить штраф от 3 тыс. до 3,5 тыс. руб. Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч может составить от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Ранее в Общественной палате предложили приравнять электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) к мопедам, чтобы для управления ими нужно было получать права категории М. Отмечается, что наличие водительских прав у пользователей самокатов позволит штрафовать их за нарушения ПДД, в том числе, пьяную езду, а также лишать права управления транспортным средством.