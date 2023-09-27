Nissan объявил о новом проекте автономного вождения

Японская компания Nissan приступила к новому исследовательскому проекту в области автономного вождения, целью которого является улучшение безопасности движения в жилых и сельских районах Британии. Как сообщает издание SPEEDME.RU, данный проект является частью долгосрочной стратегии Nissan Ambition 2030.

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Разработка проекта стартовала в июле, и в ходе нее электромобили Leaf были использованы для моделирования и тестирования на закрытых испытательных площадках. Ожидается, что первичное тестирование займет еще несколько месяцев.