Nissan объявил о новом проекте автономного вождения

Nissan объявил о разработке автономных автомашин
Японская компания Nissan приступила к новому исследовательскому проекту в области автономного вождения, целью которого является улучшение безопасности движения в жилых и сельских районах Британии. Как сообщает издание SPEEDME.RU, данный проект является частью долгосрочной стратегии Nissan Ambition 2030.
Разработка проекта стартовала в июле, и в ходе нее электромобили Leaf были использованы для моделирования и тестирования на закрытых испытательных площадках. Ожидается, что первичное тестирование займет еще несколько месяцев.
После этого специалисты Nissan планируют начать тестирование подключенных и беспилотных транспортных средств на различных улицах городов и сложных дорогах в сельской местности. С использованием инфраструктуры, такой как системы видеонаблюдения, установленные в жилых зонах, и развивающиеся беспилотные технологии, автопроизводитель планирует собирать данные для улучшения осведомленности о дорожной ситуации.