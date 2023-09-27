Скандальный бюджетный хэтчбек Mitsubishi может появиться в России
Автоэксперты поделились информацией, что на российский рынок могут поступить для продаж по параллельному импорту компакты Mitsubishi eK Wagon из Японии. Эта новость примечательна тем, что именно эта марка стала одной из причин, по которой компания была вынуждена пойти на сделку по слиянию с японским концерном Nissan.
Речь идет о топливном скандале, когда «ниссановцы» обвинили инженеров «Митсубиши» в занижении расхода топлива кей-каров Mitsubishi eK Wagon и Nissan Dayz. После того, как подлог обнаружился, капитализация Mitsubishi резко упала, Nissan оперативно отреагировал и за относительно небольшие деньги приобрел 34% акций компании. В итоге после ребрендинга она стала называться Renault-Nissan-Mitsubishi.
Стоит отметить, что кей-кары (легкие машины – англ.) являются самыми востребованными и популярными автомобилями в «стране восходящего солнца». Выпуском Mitsubishi eK Wagon занимается совместное предприятие Nissan Mitsubishi Kei Vehicle как под маркой Mitsubishi, так и под брендом Nissan, причем обеим присуще название Dayz.
Максимальная длина компактного автомобиля не превышает 3,4-метра. Автомобиль оснащен ультракомпактным бензиновым двигателем объемом 0,7 л на 64 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором. Импортер планирует завозить в Россию праворульные eK Wagon по цене от 870 тыс. рублей. Причем в эту стоимость не входят услуги по доставке и растаможке.