Составлен рейтинг автомобилей дешевле 2 млн, которые можно купить в РФ

Издание Autonews.ru составило рейтинг наиболее доступных моделей автомобилей в России, стоимость которых составляет не более 2 млн рублей. Для этого потребовалось изучить официальные прайс-листы автокомпаний, посетить салоны и ознакомиться с предлагаемыми машинами по параллельному импорту.

Первой в списке оказалась Lada Granta. На официальном сайте АвтоВАЗа рекомендованная розничная цена (РРЦ) на седан «Гранта» начинается от 699 900 рублей. На юге Москвы в одном из дилерских центров машину предлагают именно за такие деньги. В другом центре, который расположен на западе столицы, автомобиль продается за 698 000 рублей, что ниже рекомендованной цены. За улучшенную версию машины с кондиционером (Classic 23) придется отдать минимум 865 900 рублей.

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В списке оказалась и Lada Niva Legend. В настоящее время она продается в большинстве столичных дилерских центров.

«Иногда стоимость машины в автосалоне отличается от РРЦ, указанных на официальном сайте АвтоВАЗа (829 900 руб.). Например, в торговой компании на западе столицы такой автомобиль стоит 850 000 руб., а у их коллег на востоке Москвы цена и вовсе приближается к 900 000 руб.», - говорится в публикации. Как уточняется, цены отличаются в связи с установкой дополнительного оборудования.

В рейтинг попал и УАЗ «Хантер». Рекомендованная цена внедорожника УАЗ «Хантер» составляет 1 390 000 руб. При этом у дилеров в Москве самая низкая цена составила 1 450 000 рублей.

Цены на Lada Vesta на официальном сайте АвтоВАЗа начинаются от 1 239 900 рублей. В торговой компании на севере Москвы автомобиль продают не дороже РРЦ.

В списке наиболее доступных моделей автомобилей в России, стоимость которых составляет не более 2 млн рублей, также оказались SAIPA Quik (дилерская компания Major Auto продает ее за 1,5 млн рублей), УАЗ «Патриот» (на сайте продается за 1 800 000 рублей, у дилера цена будет выше на 150 000 рублей), Peugeot 207i (минимальная цена на автомобиль составляет 1,7 млн рублей, но есть возможность уменьшить сумму за счет скидок).