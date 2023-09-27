Стали известны характеристики и оснащение внедорожника Leopard 5

Длина, ширина и высота Leopard 5 составляют 4890, 1970 и 1920 мм, а колесная база – 2800 мм. Угол въезда – 35°, а съезда – 32°. Минимальный дорожный просвет достигает 220 мм, но при установке интеллектуальной гидравлической подвески Yunnian-P клиренс увеличивается до 310 мм.

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В базе Leopard 5 оснащен шинами Jiatong размером 265/65 R18, а в топе – шинами 275/55R20. Есть также перфорированные вентилируемые тормозные диски и 6-поршневые тормозные суппорты.

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В салоне установлен 15,6-дюймовый экран мультимедии с разрешением 2,5 K и цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма. Перед передним пассажиром тоже есть экран диагональю 12,3 дюйма. На центральной консоли установлен выдвижной рычаг переключения передач, который убирается после поездок. Для блокировки переднего и заднего дифференциалов предусмотрены обычные кнопки.

Также автомобиль оснащен французской аудиосистемой Divalay с 18 динамиками (в том числе, в подголовнике водителя), голосовым управлением с распознаванием зон, регулируемыми спинками сидений второго ряда, системой ароматизации, многоцветным атмосферным освещением, сдвижным панорамным люком и т.д.

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Leopard 5 имеет несущий кузов, три блокировки дифференциала. Блокировка переднего дифференциала встроена в коробку передач, а блокировка заднего дифференциала – в задний двигатель. Блокировка межосевого дифференциала – электронная, она распределяет крутящий момент между передней и задней осями.

Автомобиль также имеет 16 режимов движения, включая разворот в стиле Leopard (радиусом всего 3,4 метра). Подвеска Yunnian-P автоматически меняет дорожный просвет и настройку амортизаторов. Она способна выравнивать кузов в горизонтальной плоскости.

Leopard 5 является первой моделью, построенной на платформе DMO Super Hybrid от BYD. Силовая установка создана на базе двигателя 1.5Т с добавлением двух электромоторов спереди и сзади. Мощность переднего электромотора достигает 200 кВт (272 л.с.), а заднего – 285 кВт (387 л.с.). Бензиновый мотор работает на 92-м бензине. Запас хода внедорожника – 1200 километров.