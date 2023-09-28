Госдума приняла закон о штрафах за навязывание потребителю допуслуг

Госдума приняла закон о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

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Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

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Кроме того, уточняется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований.

Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кстати, в изначальном варианте законопроекта, подготовленного в ЛДПР, штраф предлагалось привязывать к стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), в двукратном и трехкратном размере стоимости.

Эффект от принятия

Один из авторов, депутат ГД Иван Сухарев в ходе рассмотрения проект подчеркивал, что навязанное, как правило, стоит дороже, чем аналоги на открытом рынке. По его словам, именно это наряду с другими факторами вызывает рост цен на основные товары, работы и услуги.

"Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов", - заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его объяснению, зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Спикер привел в пример покупку автомобиля в автосалоне - при этом навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией.

"В результате покупатель несет лишние расходы", - сказал Володин.

Кстати, акции навязыванием считаться не будут, объясняли в ГД.

Заработают ли нормы?

Напомним, законопроект появился именно после того, как автодилеры начали продавать коврики к машинам за огромные деньги, а также навязывать еще другие услуги.

Однако заработает ли эта норма? Позволит ли остепенить зарвавшихся дилеров? По мнению экспертов - нет.

Как считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, навязывание дополнительных услуг еще надо доказать. Никто не отказывает в продаже автомобиля без кредита или ковриков. Не хочешь - не покупай. Но машины без ковриков в данный момент нет. А без кредита цена на эту же машину выше - потому что без кредита нет скидки. Если хотите - покупайте. Нет - до свидания.

Штраф 40 тысяч для дилера - что мертвому припарки. Если те же коврики продаются по 250 тысяч рублей.

А если дилер выкупил автомобиль до его продажи клиенту, то он вообще волен выставлять любую цену на товар.

Попытки заставить продавать товар по "правильной" цене в условиях дефицита обречены на провал. А с автомобилями у нас дефицит. Как только машины будут застаиваться в салонах, дилеры станут бегать за покупателями, предлагая бесплатный антикор и бесплатные зимние шины.

Техосмотр

Не секрет, что кое-кто из организаций техосмотра в целях якобы легального получения дохода от каждой процедуры комфортных 2-2,5 тысячи рублей не гнушается обосновывать разницу с максимально возможным тарифом неким набором дополнительных услуг. Это и проверка аккумулятора, и загадочное техобслуживание, и предварительная мойка по завышенной цене. В общем, есть у отрасли сегодня такой перегиб - недостаток машин восполняется большей стоимостью. В ближайшем же будущем такие "шалости" будут наказываться штрафом от 2 до 4 тысяч рублей на должностных и от 20 до 40 тысяч рублей на юрлиц, к которым приравнены и ИП.