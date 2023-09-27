Российский авторынок демонстрирует устойчивое снижение

Рынок продажи автомобилей в России на протяжении последних двух недель демонстрирует устойчивое снижение потребительского спроса. Такими данными поделились эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на статистику компании «Паспорт промышленный консалтинг».

Уточняется, что по итогам периода с 18 по 24 сентября текущего года в масштабах России было продано 28 702 экземпляра автомобильной техники.

Двумя неделями ранее этот показатель составил 30 791 единиц, а за прошлую неделю – 29 030 шт.

Согласно статистике, 83% от всех продаж автомобильной техники приходится на легковые автомобили — 23 795 единиц. На долю грузовых машин пришлось более 10% рынка, всего их продали 2 976 единиц. Чуть больше 6% продаж — у малотоннажных грузовых автомобилей LCV (1 787 шт.). Автобусы занимают остальные 0,5% (144 шт.).