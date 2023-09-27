Рестайлинговый УАЗ «Патриот» получит дизель и шестиступенчатую механику

Ульяновский автозавод в ближайшее время планирует провести рестайлинг внедорожника УАЗ «Патриот», который выпускается уже 18 лет. После обновления УАЗ «Патриот» получит новое стилевое решение, новый дизельный мотор и новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Об этом сообщает портал Quto.