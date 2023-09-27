Рестайлинговый УАЗ «Патриот» получит дизель и шестиступенчатую механику
Ульяновский автозавод в ближайшее время планирует провести рестайлинг внедорожника УАЗ «Патриот», который выпускается уже 18 лет. После обновления УАЗ «Патриот» получит новое стилевое решение, новый дизельный мотор и новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Об этом сообщает портал Quto.
После обновления внедорожник получит двухлитровый дизельный мотор от китайской компании JAC мощностью 130 лошадиных сил. Производство этих моторов налажено на бывшем заводе Ford в Елабуге. Механическую коробку передач будут выпускать на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ).