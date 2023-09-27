$96.24+0.09101.99-0.26

Рестайлинговый УАЗ «Патриот» получит дизель и шестиступенчатую механику

Ульяновский автозавод в ближайшее время планирует провести рестайлинг внедорожника УАЗ «Патриот», который выпускается уже 18 лет. После обновления УАЗ «Патриот» получит новое стилевое решение, новый дизельный мотор и новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Об этом сообщает портал Quto.

Рестайлинговый УАЗ «Патриот» получит дизель и шестиступенчатую механику
© Южный автомобиль

После обновления внедорожник получит двухлитровый дизельный мотор от китайской компании JAC мощностью 130 лошадиных сил. Производство этих моторов налажено на бывшем заводе Ford в Елабуге. Механическую коробку передач будут выпускать на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ).