Лифтбэк Changan Qiyuan A07 вышел на рынок Китая

Длина лифтбэка — 4905 мм, а размер колесной базы составляет 2900 мм. Модель построена на платформе EPA1 и будет предлагаться как с гибридной силовой установкой, так и с электромотором. Первая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выполняет функцию генератора для питания батареи, а также электромотором, установленным на передней оси автомобиля. Его мощность составляет 218 л.с. У полностью электрической версии на задней оси установлен один электродвигатель мощностью 258 л. с. Запас хода электромобиля составляет 515 км.