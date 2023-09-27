Лифтбэк Changan Qiyuan A07 вышел на рынок Китая

В Китае начались продажи лифтбэков Changan Qiyuan A07
Китайский автобренд Changan начал официальные продажи лифтбэков Qiyuan A07. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 155 000 юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).
Длина лифтбэка — 4905 мм, а размер колесной базы составляет 2900 мм. Модель построена на платформе EPA1 и будет предлагаться как с гибридной силовой установкой, так и с электромотором. Первая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выполняет функцию генератора для питания батареи, а также электромотором, установленным на передней оси автомобиля. Его мощность составляет 218 л.с. У полностью электрической версии на задней оси установлен один электродвигатель мощностью 258 л. с. Запас хода электромобиля составляет 515 км.
В комплектацию автомобиля входят климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировкой, беспроводное зарядное устройство для двух смартфонов, аудиосистема с 16 динамиками, навигация, передние и задние парктроники.