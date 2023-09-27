Электрический Mercedes-Benz GLC ожидается в 2026 году

GLC Elektro станет, по сути, отдельной моделью в линейке Mercedes-Benz и не будет технически связан с «углеводородными» версиями.

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В мае этого года компания Mercedes-Benz тихо завершила производство электрического кроссовера EQC: он дебютировал в 2018 году и стал первенцем «зелёной» EQ-линейки, но, к сожалению, провалился на рынке из-за не слишком удачной конструкции. История всего EQ-семейства, как выяснилось в начале этого года, тоже будет недолгой: по данным инсайдеров, руководство Mercedes-Benz решило отказаться от EQ-маркировки электрических моделей после 2024 года, поскольку больше не видит в ней смысла, ведь к 2030 году все модели Mercedes-Benz станут электрическими на большинстве рынков, так что проще использовать привычную, классическую маркировку.

Mercedes-Benz EQC

Место Mercedes-Benz EQC в модельном ряду пока вакантно, делать электрическую конверсию из «углеводородной» модели компания больше не хочет. Напомним, что актуальный Mercedes-Benz GLC второго поколения (X 254) дебютировал летом 2022 года, а минувшей весной была представлена купеобразная версия с приставкой Coupe и заводским индексом С 254 — обе версии построены на модульной платформе MRA.

Электрический GLC, как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, получит платформу MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture), предназначенную для среднеразмерных и больших электрических моделей Mercedes-Benz следующего поколения. Немецкие коллеги называют грядущую новинку GLC Elektro, но реальное коммерческое имя к моменту запуска может быть иным. Запуск намечен на 2026 год, основной сборочной площадкой для GLC Elektro станет американский завод Mercedes-Benz в Тускалузе (штат Алабама), на котором сегодня производятся более крупные электрические кроссоверы EQE SUV и EQS SUV — оба построены на платформе EVA.

Производство Mercedes-Benz EQS SUV на заводе в Тускалузе

Производство Mercedes-Benz EQS SUV на заводе в Тускалузе

Mercedes-Benz EQC выпускался в Германии и Китае, в этих же странах сегодня производят основной объём кроссоверов GLC, а вот GLC Elektro отправят на сборку в США с целью получения щедрых субсидий от американского правительства в рамках принятого в прошлом году федерального Закона о снижении инфляции.