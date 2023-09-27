Rolls-Royce научила самолеты летать на новом типе топлива

Британская промышленная инженерная компания Rolls-Royce разработала новые топливные форсунки и другие компоненты, позволяющие использовать водород в авиадвигателе, в том числе на взлетных режимах. Об этом сообщает Wccftech.

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По данным портала, испытания двигателя проводили в камере сгорания турбовентиляторного двигателя Pearl 700 с тягой более 8000 килограмм-силы на самолете Gulfstream G700. Согласно отчету Rolls-Royce, они прошли успешно, полностью соответствуя ожиданиям по части камеры сгорания и выбросов.

В компании отметили, что главным ключом к успеху испытаний «зеленого» водорода в качестве топлива для взлета самолета стали новые топливные форсунки. При проектировании этих устройств, а также камеры сгорания и сопло была учтена более высокая температура сгорания водорода, добавили в Rolls-Royce.