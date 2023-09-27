BMW i5 получило функцию «Антивор регистратор»

BMW i 5 является важным электромобилем для бренда. И, хотя в ближайшем будущем он не превзойдет по продажам варианты 5-Series с двигателями внутреннего сгорания, BMW стремится как можно лучше стимулировать продажи, продвигая некоторые из своих отличных функций. Один из них включает в себя «Антивор регистратор».

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Эта функция показана в действии в 40-секундном ролике, опубликованном BMW на YouTube. На видео видно, как двое потенциальных воров приближаются ночью к i5 и разговаривают с агентами из центра управления, стремящимися раскрыть секреты электрической 5-Series. Найдя i5, они пытаются открыть двери машины, но тут же срабатывает сигнализация, и они вынуждены бежать.

Конечно, в такой сигнализации нет ничего особенного. Отличие i5 заключается в том, что он использует внешние камеры автомобиля для захвата изображений воров в реальном времени и передает их на телефон владельца. Система также использует кадры, снятые с внутренних камер, и может отправлять их в приложение My BMW. Противоугонный регистратор BMW очень похож на Sentry Mode Tesla.

BMW опубликовала серию других видеороликов для продвижения i5. Один из них посвящен системе дистанционного управления парковкой, с помощью которой владельцы могут легко заезжать на парковочное место и выезжать с него с помощью приложения. Новый электромобиль также включает в себя систему Proactive Care, которая использует анализ i5 в реальном времени для выявления потребностей в обслуживании, техническом обслуживании и ремонте на ранней стадии.