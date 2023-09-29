В России возбудили первые антимонопольные дела из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила первые дела по факту продажи топлива по завышенной цене, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Так, дела возбуждены территориальными управлениями ФАС в Белгородской, Ростовской и Ставропольской области. Всего в материалах фигурируют четыре компании (Ставропольское УФАС завело дело в отношении двух фирм).

"Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене", - пояснили в ФАС.

Кроме того, Краснодарское УФАС возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а Дагестанское УФАС - по признакам незаконной координации экономической деятельности.

"ФАС продолжает осуществлять анализ текущей ситуации на товарном рынке нефтепродуктов", - подчеркнули в ведомстве.

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