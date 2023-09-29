В России возбудили первые антимонопольные дела из-за цен на топливо

ФАС возбудила первые антимонопольные дела из-за цен на топливо в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила первые дела по факту продажи топлива по завышенной цене, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Так, дела возбуждены территориальными управлениями ФАС в Белгородской, Ростовской и Ставропольской области. Всего в материалах фигурируют четыре компании (Ставропольское УФАС завело дело в отношении двух фирм).
"Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене", - пояснили в ФАС.
Кроме того, Краснодарское УФАС возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а Дагестанское УФАС - по признакам незаконной координации экономической деятельности.
"ФАС продолжает осуществлять анализ текущей ситуации на товарном рынке нефтепродуктов", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее вице-премьер Александр Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний.
Заместитель председателя правительства поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива.
Новак также отметил, что кабмин будет вынужден принять жесткие регуляторные меры, если ситуация с ценами на топливо не изменится.