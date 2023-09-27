Kia подготовила Telluride для экстремального бездорожья

Компания Kia представила внедорожник для участия в Rebelle Rally, которое стартует 12 октября. Telluride получил другой обвес, улучшивший его геометрическую проходимость, и увеличенный клиренс.

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Лифт подвески составил 38 мм, в результате чего клиренс Telluride вырос почти до 254 мм. О том, какие углы въезда и съезда с новыми бамперами, не уточнили.

Другие доработки включают в себя установку экспедиционного багажника на крышу, буксировочных крюков, защитных пластин на днище, 18-дюймовых колёс с шинами BFGoodrich All-Terrain T/A K02.

Kia Telluride X-Pro 2024 модельного года будет соревноваться в классе X-Cross. Пилотировать внедорожник будут Серена Мей и Сьюзи Сакстен, которым предстоит преодолеть почти 2600 км по пустыням Калифорнии и Невады.

Пресс-служба Kia