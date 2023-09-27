Honda построит 60 маленьких электромобилей для детских больниц

Японский автоконцерн Honda планирует построить 60 детских электромобилей Shogo, которые будут отправлены в больницы для детей. Об этом сообщает Motor Authority.

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Впервые такую инициативу Honda озвучила ещё два года назад. Тогда же компания отправила в детскую больницу калифорнийского округа Ориндж первый детский электромобиль. По словам представителя компании, Shogo должен помочь детям преодолеть стресс и беспокойство от нахождения на лечении.

Ещё тогда в Honda заявили о желании построить больше таких машин, но к реализации проекта приступили только сейчас. Всего компания запланировала создать 60 детских электромобилей для больниц — две модели уже были построены и отправлены в Детскую больницу Акрон в штате Огайо, а также в детскую больницу Райли в Индианаполисе.

Shogo — детский электромобиль, разработанный инженерами Honda и построенный американским подразделением Honda HPD. Небольшие автомобили используют для перевозки детей-пациентов на процедуры по территории больницы. Shogo укомплектованы рулевым колесом, системой автоматической остановки движения, багажником для игрушек и настраиваемым номерным знаком, который может отображать имя водителя. Максимальная скорость детского электромобиля — около 8 км/ч.