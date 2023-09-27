Китайский Hozon Neta выпустит три новых электрокроссовера

Отмечается, что на сегодняшний момент в модельном ряду компании пять моделей. Это кроссоверы Neta Aya, Neta U и Neta V, а также седаны Neta S и Neta GT. В течение двух лет к ним присоединятся модель Neta X и внедорожник под кодовым названием EP32, испытания которого начались совсем недавно. По словам исполнительного вице-президента компании, модели будут построены на платформе Shanhai 2.0. Третий автомобиль, вероятнее всего, тоже кроссовер, носит индекс EP34.