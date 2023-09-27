Китайский Hozon Neta выпустит три новых электрокроссовера

Автопроизводитель Hozon Neta представит до 2025 года три новых модели авто
Китайский производитель электромобилей Hozon Neta представит до 2025 года три новых модели. Об этом сообщает carnewschina.com.
Отмечается, что на сегодняшний момент в модельном ряду компании пять моделей. Это кроссоверы Neta Aya, Neta U и Neta V, а также седаны Neta S и Neta GT. В течение двух лет к ним присоединятся модель Neta X и внедорожник под кодовым названием EP32, испытания которого начались совсем недавно. По словам исполнительного вице-президента компании, модели будут построены на платформе Shanhai 2.0. Третий автомобиль, вероятнее всего, тоже кроссовер, носит индекс EP34.
На данный момент опубликована дополнительная информация о кроссовере Neta X, который должен появиться на китайском рынке в этом году. Neta X — это электрический внедорожник, длина которого составляет 4619 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 163 л.с.
Внедорожник под кодовым названием EP32 оснащен электромотором с отдачей 231 л.с. Официальное название автомобиля будет опубликовано позже. О третьей модели пока ничего неизвестно.