Художник с феноменальной памятью создал уникальную Bentley Bentayga
Художник-аутист вручную разукрасил Bentley Bentayga. Арт-кар Belonging Bentayga посвящен разнообразию и инклюзивности и создан в сотрудничестве со Стивеном Уилтширом, известным британским архитектурным художником. Он изобразил на кроссовере самые знаменитые здания со всего мира, причем сделал это по памяти.
Несколько лет назад Bentley представила план развития Beyond100, посвященный разумному использованию ограниченных ресурсов, заботе об экологии, а также необходимости разнообразия и доступности. Считается, что diversity & inclusion — это хорошо. Поэтому цель Bentley простая: стать производителем сегмента «люкс» с самым разнообразным гендерным и этническим штатом сотрудников. Уже сегодня в компании работают люди 52 национальностей. Автомобили Bentley продаются в 67 странах, а шоурумы есть во всех главных мировых столицах.
Первой машиной-символом «диверсити» стал седан Unifying Spur, созданный дизайнером Bentley Ричем Моррисом. Но после того как компания перешла на следующий этап (всего программа diversity & inclusion включает пять этапов), потребовалось что-то новенькое. Так появилась Belonging Bentayga — совместный проект Bentley и Стивена Уилтшира, архитектурного художника-аутиста с феноменальной памятью. Ему достаточно увидеть городской пейзаж всего раз, чтобы потом воспроизвести его в мельчайших деталях.
На «Бентайге» Уилтшир изобразил знаменитые здания Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Милана, Венеции, Токио и Гонконга. Причем каждая сторона кузова — это отдельный континент.
«Послание, которое транслирует Belonging Bentayga, заключается в том, что независимо от того, где вы живете, вы всё равно принадлежите большому целому, — говорит глава коммуникаций и инклюзивности Bentley Уэйн Брюс. — Наша культура поддержки каждого сотрудника, чтобы он мог в полной мере реализовать себя, отражает идеал Стивена: делать все, что в твоих силах, и никогда не останавливаться».