Художник с феноменальной памятью создал уникальную Bentley Bentayga

Художник-аутист вручную разукрасил Bentley Bentayga. Арт-кар Belonging Bentayga посвящен разнообразию и инклюзивности и создан в сотрудничестве со Стивеном Уилтширом, известным британским архитектурным художником. Он изобразил на кроссовере самые знаменитые здания со всего мира, причем сделал это по памяти.

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Несколько лет назад Bentley представила план развития Beyond100, посвященный разумному использованию ограниченных ресурсов, заботе об экологии, а также необходимости разнообразия и доступности. Считается, что diversity & inclusion — это хорошо. Поэтому цель Bentley простая: стать производителем сегмента «люкс» с самым разнообразным гендерным и этническим штатом сотрудников. Уже сегодня в компании работают люди 52 национальностей. Автомобили Bentley продаются в 67 странах, а шоурумы есть во всех главных мировых столицах.

Bentley

Первой машиной-символом «диверсити» стал седан Unifying Spur, созданный дизайнером Bentley Ричем Моррисом. Но после того как компания перешла на следующий этап (всего программа diversity & inclusion включает пять этапов), потребовалось что-то новенькое. Так появилась Belonging Bentayga — совместный проект Bentley и Стивена Уилтшира, архитектурного художника-аутиста с феноменальной памятью. Ему достаточно увидеть городской пейзаж всего раз, чтобы потом воспроизвести его в мельчайших деталях.

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

На «Бентайге» Уилтшир изобразил знаменитые здания Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Милана, Венеции, Токио и Гонконга. Причем каждая сторона кузова — это отдельный континент.